التحريات: سلك تكييف سبب اندلاع حريق بشقة في الزيتون

انتقل فريق من نيابة الزيتون لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الزيتون، للوقوف على أسباب وملابسات الحريق وحصر التلفيات التي نتجت عن الحريق الذي سيطر عليه رجال الحماية المدنية وتمت عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وفي مستهل المعاينة، كشفت النيابة أن الحريق بدأ من «شراز» سلك التكييف، الذي تسبب في امتداد النيران لأماكن الشقة بالداخل، مما نتج عنه اشتعال أثاث الشقة.

حريق شقة سكنية بالزيتون

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون بالطابق الثالث، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت باستدعاء صاحب الشقة لسماع أقواله.

استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط

يقول اللواء علاء عبد الظاهر، مساعد وزير الداخلية الأسبق للحماية المدنية، في حديثه لـ«الوطن»، إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، وأن استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط، وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.