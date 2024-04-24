طريقة التسجيل في الدعم التكميلي 2024 بالأردن وشروط التقديم

يعد برنامج الدعم التكميلي في الأردن واحدا من أهم البرامج الحكومية، التي تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتحسين ظروفهم المعيشية، ويشمل مجموعة من الخدمات والمعونات التي تساعد في تلبية احتياجاتهم، إذ تقدم الأردن دعما من 50 إلى 200 دينار شهريا.

وعن طريقة التسجيل في برنامج الدعم التكميلي لعام 2024 في الأردن، فتكون عبر عدة خطوات.

خطوات تسجيل في الدعم التكميلي لعام 2024

- عليك الدخول للصفحة الرسمية لصندوق المعونة في الأردن عبر الضغط على الرابط التالي: اضغط هنا.

- اختيار خطوة الخدمات الخاصة بالدعم.

- الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

- ملء جميع البيانات المطلوبة.

- رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

- الضغط على كلمة إرسال الطلب.

- انتظار وصول الموافقة.

شروط التسجيل في البرنامج التكميلي

أما عن شروط التسجيل في البرنامج التكميلي، من أجل الحصول على الدعم التكميلي في دولة الأردن، فهي كالتالي:

- أن يثبت المتقدم أنه محدود الدخل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- ألا يكون عامل في القطاع العام أو العسكري.

- لا يمتلك الشخص المتقدم أي نوع من أنواع العقارات التي يتحصل منها على مبالغ مالية شهريًا.

- امتلاك جميع الأوراق أو المستندات اللازمة التي تعمل على تثبيت جميع هذه الشروط المطلوبة.

أرقام برامج الدعم التكميلي في الأردن

50819 مستفيدا من برنامج المعونات الشهرية.

170147 مستفيدا من برنامج الدعم النقدي الموحد.

88438 مستفيدا من برنامج الدعم التكميلي تكافل 1.

154690 مستفيدا من برنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل 3.

11264 مستفيدا من برنامج المعونات الطارئة.

882 مستفيدا من برنامج التأهيل الجسماني.

2576 مستفيدا من برنامج المعونات الإضافية.

220061 مستفيدا من برنامج معونات الشتاء.

236001 مستفيد من برنامج الدعم النقدي الطارئ تكافل 2.

1068347 مستفيدا من برنامج دعم الخبز.