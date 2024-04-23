رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

إزالة 32 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
01:31 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
إزالة تعديات

إزالة تعديات

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات 

وأشار محافظ الشرقية إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

تنفيذ إزالة 19 حالة تعد بمساحة 3622 مترا 

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت إزالة تعديات 19 حالة تعد بمساحة 3622 متر مباني و13 حالة بمساحة 28 فدانا و15 قيراطا و16 سهما على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

 

 

اقرأ المزيد:

إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مركز سيدي سالم

إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كفر الشيخ

إزالة 45 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملات مكثفة بمراكز المنيا

إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مركز بيلا
بقلم نظيمة البحرواي