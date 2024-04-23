إزالة 32 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الشرقية

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات

وأشار محافظ الشرقية إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

تنفيذ إزالة 19 حالة تعد بمساحة 3622 مترا

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت إزالة تعديات 19 حالة تعد بمساحة 3622 متر مباني و13 حالة بمساحة 28 فدانا و15 قيراطا و16 سهما على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.