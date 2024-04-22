إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مركز سيدي سالم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مشدداً على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

تنفيذ 18 قرار إزالة في كفر الشيخ

وقال المحافظ، إنّه تم تنفيذ 18 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، على مساحة 6 قراريط، بقرى مركز سيدي سالم، خلال اليوم الثالث من المرحلة الثالثة بالموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة لهذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال القادمة.