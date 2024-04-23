وفاة السيناريست تامر عبدالحميد بعد صراع مع مرض السرطان

رحل السيناريست تامر عبدالحميد، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 47 عاماً، إذ أنه كان يعاني من وعكة صحية شديدة قبل أيام، حتى التقط أنفاسه الأخيرة.

وفاة السيناريست تامر عبد الحميد بعد صراع مع مرض السرطان

وأعلنت شقيقته هاجر عبدالحميد خبر الوفاة عبر حسابها الشخصي «فيس بوك» قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، راح حبيبي راح أخويا، دعائكم له بالمغفرة والرحمة».

محطات في حياة تامر عبدالحميد

السيناريست الراحل تامر عبد الحميد، قدم من تأليفه فيلم «عفريت ترانزيت»، الذي قام ببطولته النجم بيومي فؤاد، ومسلسل القبطان عزوز، بطولة النجم سامح حسين.

وشارك الراحل، في كتابة مسلسلات عديدة، منها ظل الرئيس، وشهادة ميلاد، وسيت كوم تامر وشوقية، وجوز ماما، والباب في الباب، وعالم سمسم، وبكار.