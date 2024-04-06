السيناريست ألمى كفارنة: «وجدت في مصر حضنا وبيتا»

قالت السيناريست ألمى كفارنة، مؤلفة مسلسل «بدون سابق إنذار»، أنها لم تفكر لمرة واحدة أن تعيش أو تستقر خارج سوريا، رغم أن عائلتها مهاجرة خارج سوريا، معقبة: «أما جيت مصر وجدت حضن وبيت.. لقيت بلد بطبطب على كتف حد جاي تعبان من حرب ومن بلد بها العديد من الصراعات».

رأيت النور في مصر:

وشددت «كفارنة»، خلال لقائه مع الإعلاميتين يارا مجدي وسارة سراج، ببرنامج «حصاد الدراما»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنها وجدت في مصر باب يتم فتحه أمامها لكى ترى النور، مؤكدة أنها عند وصولها مصر بعد خروجها من سوريا التي كانت بها الحرب شعرت للحظة أن قلبها يصافح هذا النور.

وأوضحت أن أي إنسان على وجه الأرض يحلم أن يكون في مكان مثل مصر به آفق وتحقيق إحلام وطموح، مشيرة إلى أن مصر بها ايضًا أشخاص يرحبون بالزوار، مضيفة: «ترحاب المصريين بالزائر غير موجود بأي مكان آخر.. طبطبوا عليا».

وأشارت إلى أن هذا هو ما حمسها للاستقرار في مصر، موضحة أن الاستقرار أيضًا في مصر كان مبنى على عقود عمل تم تقديمها لها بعد المشاركة في عمل فني الموسم الرمضاني الماضي، منوهة بأنها موجودة في مصر منذ عام ونصف فقط ولكن تشعر وكأنها منذ فترة طويلة.