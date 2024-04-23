مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء الحبيبة.

وقال عبدالرازق في برقيته: «بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الغالية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم إليكم باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بأسمى آيات التهاني وعظيم معاني الاحترام والتقدير».

وأضاف: «تلك الذكرى المجيدة التي صنعتها تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية، فصارت منبعًا لا ينضب من العزة والكفاح والولاء والانتماء، ودرسًا في الحفاظ على التراب الوطني بالتضحية والعمل والاجتهاد والعلم، وتأكيدًا على أنّ الحفاظ على الوطن واجب وحق، لم ولن يتوانى أي مصري على أرض الوطن عن بذل كل غالٍ ونفيس للحفاظ عليه».

وأكمل: «تحية احترام وتقدير لشهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة المخلصين، الذين حققوا للوطن هذا الانتصار العظيم، والذي سيظل عيدًا لكل المصريين، وشاهدًا على براعة المفاوض المصري في الحفاظ على تراب الوطن وصون كرامته بكل إصرار وعزيمة، حفظ الله مصر عزيزة أبية، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وشعب مصر العظيم في عزة وتقدم».