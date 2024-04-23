القوات المسلحة: نفذنا 460 مشروعا لتنمية سيناء منذ «30 يونيو 2014»

كشف تقرير معلوماتي «انفوجراف»، أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن تكليف المؤسسة العسكرية بتنفيذ أكثر من 460 مشروع لخدمة كل مجالات التنمية في شبه جزيرة سيناء، اعتبارًا من يوم 30 يونيو 2014 حتى الآن.

وقال القوات المسلحة، في تقريرها، إنها نفذت 25 مشروعًا ضخمًا من مشروعات قطاع الطرق في شبه جزيرة سيناء، ومن المُخطط تنفيذ 7 مشروعات كبرى في الفترة المقبلة.

وجاءت أبرز مشروعات الطرق في شبه جزيرة سيناء في السنوات الماضية، كالآتي: