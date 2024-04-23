القوات المسلحة: تنفيذ 62 مشروعًا قوميًا كبيرا في سيناء

كشف تقرير معلوماتي «إنفوجراف»، أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن تكليف المؤسسة العسكرية بتنفيذ أكثر من 460 مشروعًا لخدمة جميع مجالات التنمية في شبه جزيرة سيناء، اعتبارًا من يوم 30 يونيو 2014 حتى الآن.

وقالت القوات المسلحة، في تقريرها، إنّها نفذت 33 مشروعًا قوميًا كبيرًا في محافظة شبه جزيرة سيناء، كما يجرى تنفيذ 27 مشروعًا قوميًا كبيرًا في سيناء، ومن المخطط تنفيذ مشروعين جديدين كالآتي: