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دراما المتحدة

القوات المسلحة: تنفيذ 62 مشروعًا قوميًا كبيرا في سيناء

كتب:

محمد مجدي
12:54 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
جانب من مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء

جانب من مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء

كشف تقرير معلوماتي «إنفوجراف»، أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن تكليف المؤسسة العسكرية بتنفيذ أكثر من 460 مشروعًا لخدمة جميع مجالات التنمية في شبه جزيرة سيناء، اعتبارًا من يوم 30 يونيو 2014 حتى الآن.

وقالت القوات المسلحة، في تقريرها، إنّها نفذت 33 مشروعًا قوميًا كبيرًا في محافظة شبه جزيرة سيناء، كما يجرى تنفيذ 27 مشروعًا قوميًا كبيرًا في سيناء، ومن المخطط تنفيذ مشروعين جديدين كالآتي:

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.