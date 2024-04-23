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دراما المتحدة

عبير صبري بعد تعرضها لوعكة صحية: «يا رب اشفي كل مريض»

كتب:

ضحى محمد
01:22 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
عبير صبري

عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري، دعاءا عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «أمين يا رب اشفي كل مريض»، وذلك في أول تعليق لها بعد تعرضها لوعكة صحية.

أول تعليق لـ عبير صبري بعد تعرضها لأزمة صحية

وطلبت عبير صبري من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، في الأيام الماضية نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات,

عبير صبري تطلب الدعاء لها

وجاء نص الدعاء الذي شاركته عبير صبري، «اللهم إن كنت محسودًا على قوة أو نشاط أو ذكاء أو جمال أو بلاغة في كلامي، أو محسودًا على دعابة وألفة بيني وبين أحبابي، أو على ما تفضله به على من فضلك العظيم اللهم اصرف عني حر العين، وبرد العين ووصب العين، اللهم اخرج الحسد من جسدي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين».

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.