بعد إصابة عبير صبري به.. ما أسباب ارتفاع ضغط الدم و أعراضه؟

تعرضت الفنانة عبير صبري لأزمة صحية، نتيجة ارتفاع ضغطها عن المعدل الطبيعي، إذ وصل إلى 190، وفقًا لما قالته شقيقتها الإعلامية مروة صبري في تصريحات صحفية، ونستعرض في السطور التالية أبرز أسباب ارتفاع الضغط وأعراضه وعوامل خطورته.

أسباب الإصابة بارتفاع الضغط

ارتفاع ضغط الدم هو حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، وتعرف أيضًا بـ«فرط ضغط الدم»، وتحدث نتيجة أن قوة دفع الدم في اتجاه جدران الشرايين تكون عالية جدًا، ويظل ذلك الوضع مستمرًا، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم وفقًا لموقع «مايو كلينك».

علق الدكتور رضا نبيل السناري، استشاري أمراض الباطنة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدة أسباب وراء الإصابة بارتفاع ضغط الدم، قد يتعلق بعضها أمراض الكلى والقلب، إلى جانب وجود خلل في الغدتين الكظرية والدرقية.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

وأوضح أنه في أغلب الأحيان لا تظهر أي أعراض على المصابين بضغط الدم، إلا عندما يصل ارتفاع الضغط إلى مرحلة خطيرة، ويشعر بها فئة قليلة من المرضى، وجاءت هذه الأعراض على النحو التالي:

الصداع.

ضيق النفس.

نزيف الأنف

أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وذكر: أن هناك عاملان أساسين يسببان الإصابة بارتفاع ضغط الدم، يكمن الأول في كمية الدم التي يضخها القلب، والثاني هو مدى صعوبة حركة الدم عبر الشرايين، فكلما زادت كمية الدم المضخة زاد ضيق الشرايين وارتفع ضغط الدم.

أشارت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي، إلى بعض العوامل التي تزيد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وجاءت على النحو التالي: