نبوءة عبير فؤاد تتحقق.. ما علاقة عيد الحب بانفصال شيري عادل وطارق صبري؟

«تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق، وربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته»، بهذه الكلمات أعلنت الفنانة شيري عادل انفصالها رسميًا عن الفنان طارق صبري عقب عامين من الزواج اتسم فيها الطرفان بالتفاهم والحب.

تحقق نبوءة عبير فؤاد بشأن انفصال شيري عادل وطارق صبري

«تحذير غامض في عيد الحب»، هكذا تحدثت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لـ«الوطن» بشأن توقعاتها لعدة أبراج في يوم عيد الحب 14 فبراير، مؤكدة حدوث اقتران المريخ «كوكب الحرب» مع بلوتو، وهو ما يسبب توترًا لبعض الأبراج قد يصل لمشكلات كبيرة بين الشريكين.

وأكدت خبيرة الأبراج أن يوم عيد الحب ينقسم فلكيًا إلى ما قبل 5 مساءً، حيث يستقر القمر في برج الحمل في هذا الوقت، ناصحة بضرورة التخلي عن العصبية أو استفزاز الشريك في هذه الفترة بالتحديد.

انفصال شيري عادل وطارق صبري

وفي صباح يوم عيد الحب وقبل الـ5 مساءً، أعلنت الفنانة شيري عادل انفصالها عن زوجها، وهي من مواليد برج الحمل، إذ وُلدت 19 إبريل، وهو ما حذرت خبيرة الأبراج منه.

انفصال شيري عادل وطارق صبري

وأعلن الفنان طارق صبري الانفصاله عبر حسابه على موقع «إنستجرام»: «تم الانفصال الرسمي بيني وبين شيري مع وجود الاحترام بينا، وربنا يكتب الخير لينا إحنا الاثنين».