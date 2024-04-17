تفاصيل الحالة الصحية لـ عبير صبري بعد نقلها إلى المستشفى

حالة من القلق أثارتها الفنانة عبير صبري في الساعات القليلة الماضية، بعد أن نشرت صورة لها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وهي داخل إحدى المستشفيات وتطلب من جمهورها الدعاء لها، إذ كتبت: «عافيتك أوسع لي».

تفاصيل الحالة الصحية لـ عبير صبري

وكشفت شقيقتها الإعلامية مروة صبري، عن أسباب تدهور الحالة للفنانة عبير صبري في تصريحات صحفية، موضحة أنّها تعرضت لارتفاع في ضغط الدم، أدى إلى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج المناسب، بعد أن وصل إلى 190.

آخر أعمال عبير صبري

وكان آخر أعمال الفنانة عبير صبري مشاركتها في مسلسل حدوتة منسية مع الفنانة سوسن بدر، والذي تمّ عرضه في الموسم الشتوي الماضي، قبل انطلاق الموسم الرمضاني 2024، وحقق المسلسل ردود أفعال قوية، بعدما جسدت دور جديد عليها لأول مرة من خلال شخصية دهب، وتضمن المسلسل العديد من الرسائل في إطار اجتماعي تشويقي، وشارك في بطولته عددا كبيرا من الفنانين من بينهم سوسن بدر، أحمد فهيم، طارق صبري، هشام إسماعيل، محمود حجازي، محمد علي رزق، وهو من إخراج محمد محدي الدين وتأليف محمود حمدان.