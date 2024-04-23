وزير خارجية أيرلندا: ندعم حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة

قال مايكل مارتن، وزير خارجية أيرلندا، إنه يتطلع أن تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعات بشأن الاعتراف الكامل بدولة فلسطين بحصولها على العضوية.

وأكد «مارتن»، خلال في كلمته خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكري، دعمه وتصويته لحصول فلسطين على العضوية.

حل الدولتين الحل الوحيد حتى يتحقق السلام

وشدد وزير خارجية أيرلندا، على أهمية تعزيز خطة السلام موضحا أنها نقطة في غاية الأهمية لأنها تمثل أفكار صعبة يمكن تنفيذها على الأرض وحل مستدام يعتمد على حل الدولتين، مؤكدا على أنه الحل الوحيد حتى يعيش الشعبان بسلام، على أساس حل الدولتين.