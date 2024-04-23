مصر تتسلم 5 آلاف طن قمح من أوكرانيا عبر ميناء دمياط البحري

استقبل ميناء دمياط 10 سفن خلال 24 ساعة، بينما غادر 10 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 35 سفينة، منها SAM H التي ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 107 أمتار وعرضها 14 مترا قادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ5982 طن قمح لصالح القطاع الخاص.

يأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28 ألفا و868 طنا، تشمل 220 طن أسمنت صب و11 ألفا و700 طن يوريا و5920 طن رمل و4724 طن كلينكر صب و50 طن مولاس و6254 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59 ألفا و412 طنا، تشمل 32 ألفا و342 طن قمح و4815 طن ذرة و5 آلاف طن سكر و9677 طن خردة و7028 طن حديد و150 طن بضائع متنوعة و913 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 400 طن.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 54 ألفا و188 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 227 ألفا و940 طنًا.

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 4941 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبوراضي، وقطارين بعد تفريغ 100 حاوية 20 قدما قادمة من الإسكندرية وشحن 50 حاوية 20 قدما متجه إلى السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6487 حركة.