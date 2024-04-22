وصول 90 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا إلى ميناء دمياط البحري

استقبل ميناء دمياط السفينة «PUNKT» التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 177 مترا وعرضها 24 مترا قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ27 ألفا و500 طن قمح لصالح القطاع الخاص، والسفينة «GIEWONT» التي ترفع علم جزر باهاما ويبلغ طولها 229 مترا وعرضها 32 مترا قادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأكدت الهيئة في تقرير، أنّ ذلك يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

حركة الصادر من البضائع

وتابعت الهيئة أنّ الميناء استقبل خلال الـ48 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 9 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 35 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 62 ألفا و674 طنا تشمل 1000 طن علف بنجر و9415 طن يوريا و4500 طن طن رمل و27 ألفا و720 طن كلينكر صب و20 ألفا و39 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 97 ألفا و581 طنا تشمل 40 ألفا و84 طن قمح و677 طن خشب زان و10 آلاف و776 طن ذرة و7500 طن سكر و19 ألفا و498 طن خردة و13 ألفا و504 أطنان حديد و4506 طن زيت طعام و2715 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 1036 طنا.

حركة الصادر من الحاويات

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 706 حاويات مكافئة والحاويات الوارد 244 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2308 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 51 ألفا و29 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 217 ألفا و92 طنًا.

كما غادر 7 قطارات بحمولة إجمالية 8671 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية والفيوم وكوم أبوراضي، و4 قطارات بعد تفريغ 100 حاوية 40 قدما قادمين من الإسكندرية والسخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 11 ألفا و830 حركة.