رئيس الوزراء: ميناء دمياط متكامل ونستهدف تحويله إلى «ذكي»

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنَّ ميناء دمياط بالإضافة إلى أنه ميناء بحري إلا أنَّ هناك قناة نيلية تساعد على إدخال البضائع مباشرة لداخل الدولة المصرية، والميناء متكامل ونستهدف تنميته ليصل إلى «ميناء ذكي» يُدار على أعلى مستوى وهو ما سيتحقق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عقب جولة تفقدية بمحافظة دمياط، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «البضائع التي تم فحصها جميعها بضائع مصنعة محليا وتشمل كافة الصناعات الهامة من بتروكيماويات وأثاث وصناعات متقدمة، بل ويتم تصديرها لكل دول العالم من الولايات المتحدة وتركيا ونعمل على تشجيع التصدير وصار شغلنا الشاغل كدولة خلال الفترة الحالية».