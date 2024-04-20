رئيس الوزراء يتابع إجراءات شحن البضائع المخصصة للتصدير من ميناء دمياط

خلال جولته بمحافظة دمياط، اليوم؛ قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بزيارة ميناء دمياط لمتابعة الجهود المبذولة لسرعة إنهاء إجراءات شحن البضائع المخصصة للتصدير إلى جانب متابعة مراحل تقدم عدد من المشروعات الكبرى المنفذة بالميناء.

بدأت الزيارة بجولة داخل الساحة المخصصة لفحص البضائع المصدرة ومشاهدة عرض توضيحي لأهم أنواع تلك البضائع ومتابعة الإجراءات التي جرى تنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، وكل الجهات المعنية لانهاء كل الإجراءات الخاصة بها، وكذلك متابعة حركة شاحنات البضائع المصدرة مروراً بساحات الفحص ووصولاً إلى التحميل على ظهر السفن .

ويأتي ذلك ضمن بيان عملي شاهده الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات المصرية من القطاعات الإنتاجية المُختلفة عبر ميناء دمياط، التي بلغت اليوم 46378 طن بضائع مصدرة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تعظيم معدلات الصادرات المصرية إلى الخارج، والتأكيد على ضرورة تحقيق استدامة الموارد من العملة الصعبة، الذى يٌعد التصدير أحد أهم مواردها .

وتوجه رئيس الوزراء، ومرافقوه، عقب ذلك، لتفقد أعمال مشروع محطة حاويات «تحيا مصر 1»، واستمع إلى شرح من وزير النقل، الذي أوضح أن الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا، مشيراً إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الاساسية للمحطة بنسبة 100%، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الحفر والإحلال للساحات الخلفية بمسطح 810 آلاف م2، 96%، وتنفيذ أعمال تكريك بحوض المحطة للوصول إلى عمق 18 مترا بنسبة 62%.

أشار وزير النقل إلى أن مشروع محطة حاويات «تحيا مصر1» سيسهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، ويجري تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف «يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد»، ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل المواني المصرية والمشاركة في تشغيل المواني وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.

ولفت إلى أن تنفيذ هذا المشروع المهم يأتي في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط )، الذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات الممر اللوجيستي)، منوها إلى أن الممر سيسهم في جعل ميناء دمياط مركزا عالميا لتجارة الترانزيت، ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد.

أضاف أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع المواني البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للمواني المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت وتحقيق أقصى استفادة من التسهيلات المتاحة بالمواني، وأنه جار الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع.

وانتقل رئيس الوزراء، ومرافقوه لتفقد مشروع المحطة متعددة الأغراض «تحيا مصر 2» غرب ميناء دمياط، إذ أوضح وزير النقل، أن أطوال أرصفتها ستصل إلى نحو 3400 متر بعمق 18 مترا وساحة خلفية بمسطح 2.2 مليون متر مربع، لافتا إلى أنه يجري حالياً تنفيذ حواجز أمواج بطول 6820 مترا، لخلق المساحة الأرضية اللازمة لتنفيذ المحطة، إلى جانب أعمال الردم للساحات الخلفية للمحطة.

كما جرى استعراض الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ مشروع محطة تداول الحبوب والغلال بمنطقة الحاجز الشرقي بطول رصيف نحو 850 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية نحو 270 ألف متر مربع، إذ جرت الإشارة إلى أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال خوازيق التجربة لبدء الأعمال الإنشائية للرصيف.