محافظ المنيا: توريد 12 ألف طن قمح إلى مراكز التجميع

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 12213 طناً 732 كيلو جرامًا بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء موسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعاً للتجميع.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح

وجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الجاري وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان.

وأشار عبد المنعم إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.