وزير التموين: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء قاعدة بيانات لإيصال الدعم لمستحقيه

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير في مختلف المجالات ومنها تصميم قاعدة بيانات للمواطنين لتقديم أفضل الخدمات لهم بهدف توصيل الدعم لمستحقيه، لافتا إلى الحاجة لاستمرار لجان لصياغة القوانين في ضوء التطورات المتلاحقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي أسرع من القدرات البشرية

وأوضح المصيلحي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «wipo» والجامعة البريطانية بالقاهرة، حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، أن مظاهر الحياة أصبحت بحاجة إلى إعادة صياغة عملية التعليم والتعلم؛ بناءً على حقيقة الاتصالات السريعة والبيانات الضخمة، فضلًا عن ملاحقة معدل تعلم برمجيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت أسرع من القدرات البشرية.