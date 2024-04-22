حملات مكثفة لرفع الإشغالات من الشوارع في محافظة المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في جميع المراكز، باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية والارتقاء بمنظومة النظافة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة، ورفع كافة الاشغالات عن حرم الطريق العام والتصدي لظاهرة التعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين، والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام، لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.

حملات مكثفة لإزالة حالات اشغال بالشوارع

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مكثفة لإزالة حالات اشغال بالشوارع والأحياء الرئيسية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 11 محضر إشغال طريق بشوارع حي غرب المدينة، والتي تسبب التكدس المروري، وتم رفع الإشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

توفير كافة سبل الراحة للمواطنين

بينما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جهودها لإزالة الاشغالات بنطاق حي شمال المدينة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 85 محضرًا منها 33 إزالة إدارية، 11 محضر للنظافة، 41 محضر إشغال طريق، وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين مع تطبيق الإجراءات القانونية والحفاظ على النظافة.