تكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق بشوارع مراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، باستمرار تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، وذلك ضمن خطة المحافظة للحفاظ على البيئة ، إلى جانب تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بما يحقق رضا المواطن المنياوي، بكافة المراكز والقري، مشددا على انتظام ورديات النظافة، ورفع التراكمات أولا بأول وعدم السماح بوجود أي تراكمات مع التركيز على المحاور الرئيسية والطرق المؤدية للمساجد، والأماكن الحيوية .

رفع المخلفات الصلبة والقمامة بمراكز المنيا

وفى إطار التوجيهات المشددة، شنت مراكز (المنيا- مطاي - بنى مزار) حملات للنظافة بالأحياء والشوارع الرئيسية وكورنيش النيل بالمدينة ومن داخل المسرح الروماني ومتابعة أعمال قص و تهذيب وتقليم الأشجار بالكورنيش، إلى جانب رفع مخلفات القمامة من قرى (نزلة حسين-البرجاية-بني أحمد الغربية- طوخ الخيل- بني محمد سلطان) ونقلها إلى الظهير الصحراوي حفاظا على صحة المواطنين، وللحد من انتشار الأمراض و الفيروسات.

وفى مركز مطاي تواصلت حملات النظافة اليومية بقرى ( منبال- بردنوها- ابوان - مرزوق) وتم تمهيد وتسوية الطرق الرئيسية، فضلا عن متابعة نظافة الشوارع الرئيسية والأحياء والميادين وكورنيش المدينة ورفع المخلفات من طريق مصر أسوان الزراعي ونظافة مدخل مطاي الشمالي والجنوبي وتم رفع القمامة من نقط تجميعها ونقلها للمقالب العمومية.

تمهيد الطرق لتحسين حركة السير أمام المواطنين

و في مركز بني مزار، استمرت حملات النظافة المكبرة بأحياء مدينة والقرى التابعة حيث تم رفع المخلفات من شوارع والأحياء الرئيسية والفرعية وأماكن تجمعات القمامة بقرى (أبو جرج -شلقام -الحسينية -الفاروقية -أعطو- نزلة عمرو- السلام- الجندية - القيس - بني صامت – السعدية- أبو العباس -ابطوجة -عزبة ذكى - صندفا - البهنسا – سيوة) وأمام المساكن وعلى الطرق ومداخل القرى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتسوية وتمهيد الطرق بشوارع لتحسين حركة السير أمام المواطنين، إلى جانب تفريغ صناديق القمامة ونقاط التجميع وتوابعها ورفع نواتج التطهير بترعة درويش حفاظاً على الصحة العامة.

وفي السياق ذاته، كثفت مراكز (أبوقرقاص- ديرمواس ) حملات النظافة، ففي مركز أبو قرقاص نفذت الوحدة المحلية حملات النظافة بشوارع قرى المركز ، حيث رفع تجمعات القمامة والمخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي إلى جانب تمهيد وتسوية الطرق، وذلك لإظهار الجانب الجمالي للقرى التابعة للمركز وخلق هوية بصرية مميزة ، وفي مركز ديرمواس شنت الوحدة المحلية حملة لمتابعة أعمال النظافة بقرى (دلجا – نزلة بدرمان – بنى حرام – تل بنى عمران – كفر خزام )، وتمهيد وتسوية الطريق الدائري والمدخل الجنوبي للمدينة، ورفع المخلفات الصلبة من الشوارع والميادين، وذلك لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.