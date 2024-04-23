فنانون ينعون السيناريست تامر عبدالحميد: ربنا يرحمك بقدر صبرك على مرضك

نعى مجموعة من الفنانين السيناريست الراحل تامر عبدالحميد بعد رحيله اليوم بعد صراعه مع مرض السرطان، وذلك من خلال حسابتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيين له بالرحمة والمغفرة.

قدم الكوميديان وليد المغازي نهيه للسيناريست الراحل، وذلك من خلال نشره إحدى الصور للراحل تامر عبدالحميد على حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك» معلقا «توفي إلى رحمة الله الجميل تامر عبدالحميد، نسألكم الدعاء».

طه دسوقي يقدم النعي للراحل تامر عبدالحميد

كما نعى الفنان طه دسوقي الراحل من خلال نشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «البقاء والدوام لله، ربنا يرحمك ويجعل صبرك على المرض وشجاعتك ورضاك في ميزان حسناتك ويصبر أهلك وحبايبك، تامر عبدالحميد في ذمة الله أرجو الدعاء له».

وقدمت السيناريست نهى حسن النعي في الراحل تامر عبد الحميد، من خلال نشر بوست على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، وقالت: «الله يرحمك ياحبيبي، تامر سابنا».

أعمال الراحل تامر عبدالحميد

ويذكر أن السيناريست الراحل تامر عبدالحميد توفي اليوم منذ ساعات قليلة عن عمر يناهز 47 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، كما أنه قدم العديد من الأعمال منها مسلسل ظل الرئيس وعالم سمسم والقبطان عزوز والباب في الباب والعيادة.