صديق مقرب للسيناريست الراحل تامر عبد الحميد: نشر الطاقة الإيجابية رغم مرضه

بعد صراع مع المرض، رحل منذ قليل السيناريست تامر عبد الحميد، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ47 عاما.

وقال صديق مقرب من السيناريست تامر عبد الحميد إن الفنان الراحل كان يعاني من مرض السرطان اللوكيميا، وكان يتغلب على المرض مرارا وتكرارا.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الفنان كان يحاول نشر الطاقة الإيجابية من خلال منشورات عبر حسابه الشخصي، ولكن المرض انتصر عليه.

وفاة السيناريست تامر عبد الحميد بعد صراع مع مرض السرطان

وأعلنت هاجر عبد الحميد شقيقة السيناريست تامر عبد الحميد، عبر حسابها الشخصي «فيس بوك» قائلة: « إنا لله وإنا إليه راجعون، راح حبيبي راح أخويا، دعائكم له بالمغفرة والرحمة».

محطات في حياة تامر عبد الحميد

السيناريست الراحل تامر عبد الحميد، قدم من تأليفه، فيلم «عفريت ترانزيت»، بطولة بيومي فؤاد، ومسلسل «القبطان عزوز»، بطولة النجم سامح حسين.

وشارك الراحل، في كتابة مسلسلات عديدة، منها «ظل الرئيس، وشهادة ميلاد، وسيت كوم تامر وشوقية، وجوز ماما، والباب في الباب، وعالم سمسم، وبكار».