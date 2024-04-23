الفنانة العراقية رحمة رياض تعلن وفاة شقيقتها

أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض، وفاة شقيقتها، وطالبت من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتبت رحمة عبر خاصية القصص القصيرة عبر صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام»، قائلة: «ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالي أختي من والدي رحمه الله، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها».

وأضافت: «وأكرم نزلها ووسع مدخلها، وأغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم ثبتها عند السؤال، وأجعلها في نعيم لا يفنى، واجمعنا بها في جنة الفردوس، لا تنسوها من دعائكم».

آخر أعمال رحمة رياض

طرحت مؤخرًا رحمة رياض أغنية بعنوان «حلو هالشعور» عبر صفحتها الرسمية «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.