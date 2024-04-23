تسليم 2685 مشروع تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

سلّمت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، 2685 مشروع تمكين اقتصادي متمثل في محلات تجارية وورش نجارة أو حياكة أو حدادة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

تسليم 2685 مشروع تمكين اقتصادي

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إلى أنّ العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهةً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجاً، ليدر دخلاً ثابتاً لهذه الأسر مع الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجاً والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

عمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة

وأشار «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، لافتاً أنّ الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لتلك المساعدات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل، ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجاً المنتشرة في أرجاء المحافظة.

الجدير بالذكر أنّ الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة كفر الشيخ تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة، وتنظيم قوافل طبية، وعلاج حالات العيون، وإجراء عمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية، وزواج اليتيمات.