انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السابع لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المؤتمر العلمي السابع لكلية الطب البيطري بالجامعة، تحت عنوان «الطب البيطرى والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030»، والذي تُنظمه الكلية في الفترة من 23 إلى 27 من شهر أبريل الجاري.

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السابع

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، ونواب رئيس الجامعة السابقين، وعمداء كليات الجامعة، والدكتور فتحي فاروق، رئيس لجنة قطاع الدراسات البيطرية، والدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور نشأت عبد الباري، نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ، والدكتور محمد الجوهري، مدير معهد بحوث صحة الحيوان بكفر الشيخ، وبمشاركة نُخبة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية وعدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وخلال كلمته، رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالحضور، مقدماً الشكر لكل من شارك في إعداد وإنجاح هذا المؤتمر، موضحاً أنّ المؤتمر يهدف الى تشجيع البحث العلمي التطبيقي في مجال الطب البيطري، وحماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من الأمراض الوبائية الوافدة، والتأكيد على سلامة وجودة الأغذية ذات الأصل الحيواني، وتحسين الاقتصاد القومي من خلال استخدام نتائج البحث العلمي لحل المشكلات المحلية، لافتاً أنّ فعاليات المؤتمر تشكل في مجملها التأكيد على أهمية الطب البيطري، وقدرته على إحداث فارقاً مؤثراً في تحقيق مساعي التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

فتح آفاق جديدة لخريجي كلية الطب البيطري

وأعرب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن اعتزازه بوجوده في رحاب جامعة كفر الشيخ، موجهاً الشكر والتقدير إلى قيادات الجامعة، مؤكداً أنّ المؤتمر يفتح آفاقاً جديدة لخريجي كلية الطب البيطري نحو الانفتاح على سوق العمل والبحث العلمي، مستطرداً: «من حق طلاب الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ أنّ يعتزوا ويفخروا بجامعتهم العريقة التي أصبحت لها مكانة متميزة بين الجامعات المصرية والعربية والعالمية خصوصاً في ظل اهتمامها بالارتقاء بمنظومة البحث العلمي».

وفي سياق متصل، ثمّن الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، دعم إدارة جامعة كفر الشيخ غير المحدود لكلية الطب البيطري من خلال توفير كافة الاحتياجات والموارد اللازمة لها، ودعم شباب الباحثين بها، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من إمكانياتها ومواردها في تطوير العملية البحثية والتكنولوجية بالكلية، وكذلك تطوير البنية التحتية لها، متطرقاً إلى دور الدولة المصرية في الاهتمام بهذا القطاع، ومشيراً إلى أهمية تطوير الأبحاث العلمية، وتوجيهها نحو التطبيق العملي الملموس، لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بما يخدم رؤية مصر 2030، منوهاً أنّ الهدف من المؤتمرات العلمية هو تناقل الخبرات في محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة، وإبراز دور الجامعة الفعال في كافة المجالات، متمنياً الخروج بتوصيات ملموسة على أرض الواقع تخدم المجتمع الخارجي.

تحقيق التكامل العلمي على كافة الأصعدة

ومن جانبه، أفاد الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري ورئيس المؤتمر، أنّ انعقاد المؤتمر هذا العام يستهدف تحقيق التكامل العلمي على كافة الأصعدة بوجهٍ عام، ومن هذا المنطلق حرص المؤتمر على وضع عدد من المحاور التي تغطى على اختلافها مجالات الطب البيطري المتعددة، إلى جانب عدد من الأبحاث، والدراسات العلمية المتخصصة، متمنياً نجاح المؤتمر في إحداث تطور في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة.

حاضر خلال فعاليات المؤتمر نُخبة من العلماء المصريين وخبراء الطب البيطري المتميزين بغرض تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والمعرفة بين الباحثين والطلاب، وتحقيق الدور المهم لكلية الطب البيطري في خدمة المجتمع، وبما يخدم رؤية مصر 2030.