مواصفات أسئلة امتحان الجبر والديناميكا والتفاضل للثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الرياضيات للثانوية العامة 2024، وتضم الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة» والرياضيات التطبيقية «استاتيكا» والرياضيات البحتة التفاضل والتكامل والرياضيات التطبيقية «ديناميكا»، وعدد الأسئلة الموضوعية والمقالية.

مواصفات وتوزيع الأسئلة مادة الرياضيات

أوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات وتوزيع الأسئلة الموضوعية والمقالية للمواد الرياضيات للثانوية العامة وهي كالتالي:-

- نسبة أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%.

- نسبة الأسئلة المقالية 15%.

- العدد الكلي للأسئلة 20 سؤالا.

-عدد أسئلة الاختيار من متعدد في هذه المواد 11 سؤالا بدرجة واحدة.

-عدد أسئلة اختيار من متعدد بدرجتين 7 أسئلة.

- زمن اختبار مواد الرياضيات في امتحانات الثانوية العامة ساعتين.

- الأسئلة المقالية عبارة عن سؤال بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات.

- الدرجة الكلية لكل فرع من فروع الرياضيات بـ30 درجة.

- 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة.

- 40% للمستويات العقلية المتوسطة.

- 30% من المستويات العقلية العليا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستعقد يوم 10 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع ويوم 22 بالمواد الأساسية، وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم.

وأضافت وزارة التعليم، أنّه لا تهاون مع الغشاشين أو أي محاولات غش إلكتروني، وجار اتخاذ إجراءات جديدة ومتطورة لمكافحة الغش الإلكتروني بمختلف أشكاله، وسرعة تطبيق الإجراءات القانونية.