لطلاب الصف الـ4 ابتدائي وحتى 2 ثانوي..11 توجيها من «التعليم» قبل اختبار TOFAS

وجهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة لجميع الإدارات التعليمية بشأن اختبار TOFAS، والذي يعقد للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي على مادة الرياضيات، إلكترونيا، وذلك خلال الفترة المحددة له يومي 28 و29 أبريل الجاري، من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

مخاطبة شركة الكهرباء لتأمين التيار الكهربي

وشددت المديريات التعليمية بالالتزام بتعليمات اختبار TOFAS، وهي:

- تشكيل غرف عمليات الإدارة والمدارس، لمتابعة أعمال الاختبار.

- متابعة المدارس بالإدارة، للوقوف على استعدادات المدارس لإجراء لاختبار.

- مخاطبة مجلس المدينة وشركة الكهرباء لتأمين التيار الكهربي في أثناء انعقاد الاختبار.

- توجيه المدارس بعقد ورش عمل لتدريب الطلاب والمعلمين على أعمال الاختبار.

- عمل موجه مقيم ( متابع) بكل مدرسة، لمتابعة أعمال الاختبار على مدار يومي 28 و29 أبريل، وتذليل كل العقبات.

- التنسيق مع المدارس الثانوية في حالة حدوث مشكلات بأي مدرسة بخصوص انقطاع الإنترنت.

- الاستعانة بالمعلمين الموجودين داخل المدرسة، وخاصة المدارس الابتدائية، وذلك لتسهيل دخول الطلاب للاختبار من خلال المحمول في حالة تعذر أجهزة المدرسة المتاحة.

- إفادة غرفة عمليات المديرية الآن بتقرير بحالة استعدادات الإدارة ومدارسها لإجراء الاختبار.

- إفادة غرفة عمليات المديرية بتقرير عددي كل ساعة عن الطلاب الذين أتموا الاختبار.

- إفادة غرفة عمليات المديرية بتقرير نهائي عن أعمال الاختبار، ويجرى التوضيح فيه عدد المستهدفين الإجمالي بكل مدرسة بالإدارة، وكذلك إجمالي الذين أتموا الاختبار.

- تقوم كل إدارة تعليمية بتنسيق دخول الطلاب للاختبار بالمدارس حسب ظروف كل مدرسة، على مدار يومي 28 و29 أبريل، من التاسعة صباحا، وحتى الرابعة عصراً.