وزير التعليم يوجه بتفعيل دور وحدات التدريب بالمدارس وإعداد كوادر مؤهلة

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفعيل دور وحدة التدريب بالمدرسة، وإعداد كوادر مؤهلة، وتوفير أماكن مناسبة للتدريب، ونشر مجتمعات التعلم المهني، وخطة العمل الخاصة بكل مدرسة، مشيرا إلى أن كل مدرسة لها مساراتها واحتياجاتها والتدريبات اللازمة للمعلمين بها، ويوجد إدارات تدريب بالمديريات والإدارات التعليمية تقدم الدعم لوحدات التدريب.

توفير قواعد البيانات

كما وجه وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه مع لجنة من قيادات وزارة التعليم، بمتابعة إنجازات وحدة التدريب، وتوفير قواعد البيانات، ومتابعة أثر التدريب، لإحداث تطوير حقيقي وملموس للتنمية المهنية للمعلمين، ما ينعكس بدوره على تحسين العملية التعليمية داخل المدارس.

وأشار الوزير، إلى أن تتبع مؤشرات نتائج التدريب، تعود إيجابيا على تقديم الدعم للمعلمين، وتحسين نواتج التعلم لدى الطلاب.

وحضر الاجتماع، الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، والدكتورة زينب خليفة، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة رباب زيدان، مدير الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية، والدكتور محمود حجاج، مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل، وأشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.