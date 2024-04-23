وزير التعليم يوجّه بالتوسع في زيادة عدد المدارس المعتمدة تربويا

اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع لجنة من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتفعيل سبل تحقيق جودة التعليم بالمنظومة التعليمية وإحداث نقلة حقيقية لمنظومة التعليم بالمدارس على مستوى الجمهورية.

زيادة عدد المدارس المعتمدة

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير التربية والتعليم بالحضور، مؤكدًا حرصه على عقد اللقاءات الدورية لمتابعة تفعيل وتعزيز جودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تسعى لتوفير منظومة متميزة قائمة على ضمان الجودة التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 وفق توجيهات الرئيس الجمهورية، وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2029، خاصة المحور الثاني من الاستراتيجية والمتعلق بتحقيق جودة التعلم والتدريس.

ووجّه الوزير خلال الاجتماع، بالتوسع في زيادة عدد المدارس المعتمدة بجميع مراحلها الحاصلة على الاعتماد التربوي وضمان الجودة، كما وجّه فرق الجودة في الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية بتقديم الدعم الفني لمساعدة كل مدرسة على التقييم الذاتي، ووضع خطط التحسين، مشيرًا إلى أنّ التنمية المهنية والتدريب أحد مكونات الجودة.