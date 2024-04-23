تنفيذ 10 قرارات إزالة بمساحة 7 قراريط بدسوق في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

وشدد المحافظ على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

تنفيذ 10 قرارات إزالة بمساحة 7 قراريط بدسوق

وقال المحافظ، إنّه جرى تنفيذ 10 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، على مساحة 7 قراريط، بقرى مركز دسوق، خلال اليوم الرابع من المرحلة الثالثة بالموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

وأكد أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال المقبلة.