«النقل»: إعداد مذكرة تفاهم بين مينائي الإسكندرية وكلايبيدا الليتواني

كشفت وزارة النقل تفاصيل اللقاء مع ماريوس سكوديس وزير النقل الليتواني، موضحة أنها بحثت سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة قطاع النقل البحري، مؤكدة على التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة قطاع النقل البحري بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما أكد عليه الوزير الليتواني، مشيرا إلى اهتمام الحكومة الليتوانية بزيادة التعاون مع مصر وخاصة في مجال النقل وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن مصر هي البوابة الرئيسية لإفريقيا.

وأشاد وزير النقل الليتواني بالتجربة المصرية في بناء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة والتي وصفها بالرائعة، مؤكدا على أهمية تلك الشبكة في تسهيل حركة تنقل السائحين القادمين من مختلف دول العالم ومنهم السائحين الليتوان.

انطلاقة قوية للتعاون المشترك في قطاع النقل

وأشارت وزارة النقل خلال لقائها بالوزير التيواني إلى أن الشركات المصرية تقوم بتنفيذ كافة أعمال البنية الأساسية في تلك المشروعات، والتعاون مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة والوحدات المتحركة، كما أكدت على أهمية وسائل النقل الجماعي الحديثة في تقديم خدمات متميزة وسريعة وصديقة للبيئة للسائحين سواء داخل القاهرة أو من القاهرة إلى المقاصد السياحية المختلفة.

وتناقش الجانبان في عدد من من المشروعات التي يمكن أن تمثل انطلاقة قوية للتعاون المشترك في قطاع النقل وخاصة في مجال النقل البحري، إذ جرى التأكيد على ضرورة الإسراع بالانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم بين مينائي كلايبيدا في ليتوانيا والإسكندرية بمصر وخاصة وأن شركة MSC العالمية التي تدير محطة حاويات بميناء كلايبيدا بليتوانيا تعمل في ثلاثة موانئ مصرية هي مينائي الإسكندرية والسخنة البحريين والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان، وهو ما يساهم في زيادة حجم التبادي التجاري بين الجانبين من خلال زيادة حجم الصادرات المصرية، ولاسيما الخضر والفاكهة، واستقبال الصناعات الليتوانية مثل الصناعات الخاصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الميناء الجاف بالعاشر من رمضان.

تحويل مصر إلى مركز للنقل واللوجيستيات

وأكدت الوزارة أن هذه المذكرة ستكون نقطة انطلاق هامة لزيادة حجم التعاون بين الجانبين، وأعرب وزير النقل الليتواني عن امتنانه لترتيب زيارته والوفد المرافق له لميناء الإسكندرية للاطلاع على التطور الكبير في الميناء الذي يعد أكبر الموانىء المصرية.

كما زار محطة تحيا مصر متعددة الأغراض والتي جرى افتتاحها خلال الأشهر الماضية والتي تعد واحدة من أفضل المحطات بحوض البحر المتوسط وكذلك الاطلاع علي عدد من المشروعات التي تم وجاري تنفيذها، إذ أكد وزير النقل المصري أن هذا التطور الكبير في ميناء الإسكندرية وهذه المشروعات العملاقة يأتي تنفيذها في إطار تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.