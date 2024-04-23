حددت وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مواعيد وضوابط امتحانات الترم الثاني 2024، وذلك ضمن جدول امتحانات نهاية العام 2024 لصفوف النقل والشهادة في محافظة الفيوم، والتي تنطلق بدءًا من مطلع شهر مايو المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر وفقًا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2023/2024 مطلع العام الحالي.

وتنشر «الوطن»جدول امتحانات نهاية العام 2024 لصفوف النقل والشهادة في محافظة الفيوم، متضمنةً جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية عام ورياضي ومهني.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024

وتنطلق امتحانات الترم الثاني ضمن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 في الفترة من الخميس 9 وحتى الثلاثاء 14 مايو المقبل، إذ جاء الجدول كما يلي:

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024

ويأتي جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني بمحافظة الفيوم بالتزامن مع جدول الصف الرابع الابتدائي كالآتي:

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

ووفقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني فإنّ الامتحانات تنطلق كما يلي:

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024

وفيما يخص امتحانات الترم الثاني 2024 للمرحلة الإعدادية، فإنّ جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024 عام ورياضي كما يلي:

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024

وبحسب مديرية التربية والتعليم، فإنّ جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الثاني في محافظة الفيوم يأتي كما يلي:

وتحل امتحانات آخر العام وفقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي 2024 الترم الثاني للتعليم المهني كالآتي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني بمحافظة الفيوم للتعليم العام والرياضي، كما يلي:

ويكون جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 المهنية كما يلي:

جدول امتحان الصف الأول الثانوي العام 2024

وجاء جدول امتحان الصف الأول الثانوي العام 2024 الترم الثاني بمحافظة الفيوم فإنّه يأتي كما يلي:

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي العام 2024

وحددت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 كما يلي:

في سياق متصل، يكثف الطلاب من استعداداتهم لاستقبال الامتحانات بالمذاكرة والمراجعة، فيما تستعد المدارس لإعداد اللجان لاستقبال الطلاب ليخضعوا لأداء امتحانات نهاية العام 2024.