«النقل» تكشف تفاصيل تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»

أكد اللواء مهندس أشرف هيكل، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت النفقية بالهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، أن الإسكندرية هي أكبر ميناء بحري في مصر، إذ تخدم 75% من واردات وصادرات مصر، موضحًا أن كل ذلك يُبرز أهمية إنشاء مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر».

إلغاء التقاطعات «المزلقانات»

وقال اللواء مهندس أشرف هيكل لـ «الوطن»، إنه يتم تنفيذ المترو بالمسار القديم لقطار أبوقير، كمرحلة أولى وذلك لتجنب التأثير السلبي على الحياة اليومية للمواطنين وتيسير حركة المرور وإلغاء التقاطعات «المزلقانات» في الأجزاء التي سيتم رفع المترو فيها على أعمدة من محطة أبوقير إلى محطه الظاهرية.

وأضاف «هيكل»، أنه سيتم العمل داخل المسار القديم لتجنب اختلاط حركة معدات التحالف القائم بالتنفيذ مع حركة الجمهور حيث سيستخدم التحالف المساحة المخصصة للقطار وداخل الحدود الخاصة بذلك، لافتًا إلى أن السعة الاستيعابية للمترو تقدر بحوالي 14 ضعف السعة الاستيعابية الحالية لقطار أبوقير.

ينقل المترو عدد 61000 راكب / ساعة / اتجاه

وأكد رئيس الإدارة المركزية، أنه من المتوقع أن ينقل المترو عدد 61000 راكب / ساعة / اتجاه وفي المقابل كان ينقل القطار في ساعات الذروة ما يقارب لـ 3850 راكب / ساعة / اتجاه، موضحًا أن التنفيذ يأتي في بناءً على توجهات الجمهورية الجديدة نحو استخدام وسائل النقل الأخضر والمستدام.