7 توجيهات من «التعليم» بشأن تصحيح امتحانات أولى وتانية ثانوي: الرصد يوم بيوم

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك خلال اجتماع مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية بأعضاء التعليم الثانوي بالمديرية ومديري التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وأكّدت وردة الفقي، مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية خلال اجتماعها مع أعضاء (التعليم الثانوي) ومديري مراحل التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية كالآتي:-

1- الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتأكّيد مديري المدارس بضرورة التأكد من هوية الزائرين داخل المدرسة أثناء فترة الامتحانات والتحقق من شخصياتهم.

2- التنبيه على مديري المدارس ومسئولي الأمن والإشراف أثناء الامتحانات بضرورة التأكد من غلق جميع أبواب المدرسة حتى انتهاء فترة الامتحانات.

3- سرعة إرسال الإحصائيات بعد بدء الامتحان بحد أقصى 10 دقائق.

4- سرعة التصحيح والرصد أثناء الامتحانات يومًا بيوم.

5- مناقشة قرار الوزارة الخاص بتحويل الطلاب من الشعبة العلمية إلى الشعبة الأدبية والعكس وآلية التنفيذ.

6- مناقشة السلبيات التي تم رصدها أثناء المتابعات وسبل العلاج.

7- مناقشة ما يستجد من أعمال.

وفي ختام الاجتماع تم فتح باب الحوار والمناقشة والرد على كل التساؤلات