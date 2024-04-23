اتحاد الناشرين المصريين: تخفيضات تصل إلى 50% في اليوم العالمي للكتاب

يحتفل اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران باليوم العالمي للكتاب وحقوق الملكية مساء اليوم بمقر الاتحاد بالدقي، كما يقدم عدد من الناشرين المصريين خصومات تصل إلى 50% على الإصدارات إلى نهاية شهر أبريل الجاري.

احتفالية اتحاد الناشرين المصريين

قال محمود عبد النبي عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين، ورئيس لجنة العلاقات العامة لـ«الوطن» إن هذا اليوم هو تجديد للعهد بالكتاب والدعوة إلى القراءة على مدار اليوم وليس في هذا اليوم فقط، مشيرا إلى أن الاحتفالية المقامة في اتحاد الناشرين المصريين مساء اليوم تتضمن احتفاء بالناشرين القدامي وشيوخ المهنة.

وأضاف أن اليوم العالمي للكتاب مناسبة مهمة جدا في أن نتذكر دور الكتاب في رفع مستوى الوعي والنهوض بالفكر الإنساني في الدول واحترام حقوق المؤلف والناشرين وبمناسبة هذا اليوم أيضا خصص عدد من الناشرين تخفيضات متنوعة لكافة القراء في مصر من 10% إلى 50% على جميع الإصدارات حتى نهاية أبريل.

اليوم العالمي للكتاب

وقامت اليونسكو (UNESCO) باختيار يوم 23 أبريل للاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف كاعتراف دولي يبرز الأهمية العالمية لهذا اليوم ويسهم في تعزيز حقوق المؤلفين وحماية الملكية الفكرية، وقد تم اختيار هذا ليوم لأنه يتوافق مع ذكرى ميلاد عدد من الكتاب البارزين من أبرزهم الإنجليزي ويليام شكسبير.