إبداعات فنية وحرفية في ورش ملتقى «أهل مصر» للمرأة بمطروح (صور)

يواصل الملتقى الثقافي السادس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية بمشروع «أهل مصر» الذي تنظمه قصور الثقافة فعالياته بمطروح، حيث تستمر حتى 28 أبريل الحالي.

ويتضمن الملتقى مجموعة من الورش، منها ورشة الخيامية قام خلالها المدرب عماد عاشور بتعريف المشاركات بتاريخ تلك الحرفة التي يمكن الاستفادة منها بتنفيذ مشروع يسهم في تحسين مستوى الدخل.

ورشة الجلود في ملتقى أهل مصر

وفي ورشة الجلود عرّفت المدربة هبة فرج المتدربات على كيفية التفريق بين الجلد الطبيعي والصناعي، موضحة أن كلا منهما له رائحة تميزه، كما أنهما يختلفان من حيث الملمس والمتانة.

وفي ورشة المكرمية عرفت المدربة شيرين عفيفي المشاركات بأنواع الخيوط، مع توضيح كيفية انتقاء الأنواع ذات الجودة.تلى ذلك بعض التدريبات العملية حول كيفية تنفيذ معلقات ومفارش بأشكال وغرز متنوعة.

ورشة الاكسسوار

من ناحيتها قامت المدربة سماح فاروق بتعريف الفتيات بأنواع الأحجار خلال ورشة الإكسسوارات بجانب تدريبهن على كيفية تصميم عقد بكسر الأحجار، والخرز الملون.

وخلال ورش التطريز السيوي واصلت المدربة أماني ثروت تدريب المشاركات على تصميم حقائب بألوان زاهية.

أما د. شيماء المهدي قامت خلال ورشة الفنون التشكيلية والعلاج بالفن، بتدريب المشاركات على رسم لوحات مستوحاة من التراث السيناوي باستخدام التوال والألوان المائية والأكريليك، والرصاص والأحبار.

من ناحية أخرى قام أحمد ماهر مدرب الدوبلاچ بتقديم عدة تدريبات خاصة بإطالة النفس والتعليق الصوتي من خلال قراءة بعض النصوص.

وعرف د. إسلام مساعد الفتيات خلال ورشة الكتابة الأدبية، بمقومات العمل الأدبي، والأدوات التي يستعين بها الأديب في الكتابة، بجانب قراءة وتحليل بعض أعمال كبار الشعراء والكتّاب.

واختتم اليوم مع بروڤة للعمل المسرحي المقرر تقديمه في حفل ختام الملتقى، قام خلالها المخرج أشرف النوبي بتوزيع الأدوار على المشاركات، مع تقديم نصائح حول كيفية الوقوف على خشبة المسرح.