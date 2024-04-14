أجندة قصور الثقافة الأسبوعية.. احتفالات وعروض فنية ومسرحية

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع، بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل 18 أبريل، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتواصل الهيئة احتفالاتها بعيد الفطر وتقدم ضمن برنامج فرحة العيد بمناطق الإسكان بديل العشوائيات بالقاهرة؛ ورشا فنية، وورش حكي، وعروض وفقرات ترفيهية متنوعة للأطفال، بالإضافة إلى عدد من الحفلات بالمحافظات.

وفي مجال المسرح والسينما تواصل قصور الثقافة تقديم مجموعة من المسرحيات مجانا للجمهور ضمن عروض الموسم الحالي، وذلك بمحافظات الشرقية، كفر الشيخ، سوهاج، والإسكندرية.

الاحتفال بعيد تحرير سيناء

كما يستمر عرض أفلام سينما الشعب في 16 محافظة بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، في حفلات تبدأ من 10 صباحا وحتى 12 منتصف الليل.

وتنظم الهيئة عدة لقاءات وعروض فنية خلال الأسبوع بمناسبة عيد تحرير سيناء، يوم اليتيم، واليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، وعيد الربيع، بجانب الأمسيات الأدبية بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين، والورش الفنية والحرفية بمختلف المحافظات.