تفاصيل ومواعيد جلسات مناقصتي مد وتدعيم خطوط مياه بالمناطق المحرومة في المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن إجراء المناقصات العامة بنظام المظروف الواحد للعام المالي 2023-2024.

مد شبكات مياه بالمناطق المحرومة

المناقصة الأولى رقم 48، تتضمن مد وتدعيم خطوط شبكات مياه بالمناطق المحرومة بقرى الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار مركز المنيا، وسعر الكراسة 2000 جنيه، والتأمين 20000 جنيه، وتاريخ الجلسة 12 مايو المقبل.

والمناقصة الثانية رقم 49 وتتضمن عملية مد وتدعيم خطوط شبكات المياه بالشوارع المحرومة بنطاق مركز المنيا، وسعر كراسة الشروط 2000 جنيه، والتامين 15000 جنيها، وتاريخ الجلسة 12 مايو المقبل.

مكان شراء كراسة الشرط

وتطلب كراسة الشروط من مخازن الشركة بشارع عدنان المالكي أرض سلطان بمدينة المنيا مقابل سداد ثمن الكراسة، بالإضافة إلى 100% صندوق عاملين، و 14% ضريبة مضافة، وتقدم العطاءات في موعد غايته الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الجلسة.

وإذا صادف يوم الجلسة إجازة رسمية، يعتبر موعد الجلسة أول يوم عمل، وللشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب، وكراسة الشروط ولائحة العقود والمشتريات الموحدة والمنشورة على الموقع الإلكتروني بالشركة متممة لهذا الإعلان.