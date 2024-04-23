محافظ المنيا: تنظيم قافلة طبية مجانية في مركز أبو قرقاص غدا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية الفقاعى بمركز أبوقر قاص، غدًا الأربعاء، وعلى مدار يومي 24 و25 أبريل الجاري، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، والوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

تخصصات القافلة الطبية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات، وهي: «الأطفال - الباطنة – الأسنان- الجراحة - الجلدية - القلب والصدر- الرمد – الأنف والأذن»، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

و أشار «حسنين» إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.