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دراما المتحدة

بريطانيا.. اقتصاد مثقل بالديون يعاني من اختلالات في الإنفاق والإيرادات

كتب:

شريف سليمان
05:53 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
بريطانيا

بريطانيا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بريطانيا.. اقتصاد مثقل بالديون يعاني من اختلالات في الإنفاق والإيرادات»، بأنّ الديون تتصاعد، واختلالات في الإنفاق والإيرادات، ناقوس خطر دقه صندوق النقد الدولي بشأن اقتصاد بريطانيا.

ويأتي التحذير في الوقت الذي وعد فيه رئيس الوزراء ريتشي سوناك بمزيد من التخفيضات الضريبية جزء من حملته الانتخابي.

وأكد سوناك مرارا أن أزمة الاقتصاد ما هي إلا إرث للحكومة السابقة، وأدرج الصندوق المملكة المتحدة في تقرير بشأن المراقبة المالية كواحدة من 4 اقتصادات كبرى تحتاج إلى معالجة الاختلالات الأساسية بين الانفاق والإيرادات.

ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار زيادة الدَيْن ليلتهم الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بحلول نهاية العقد الجاري.

الصندوق يرى ضرورة لبذل لندن جهود حاسمة لضبط مستدام للأوضاع المالية العامة وإعادة بناء هوامش الأمان المالي في سياق ارتفاع الدين العام وتباطؤ آفاق النمو على المدى المتوسط واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

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