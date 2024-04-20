سجن وغرامة لامرأة برازيلية طاردت مطربا بريطانيا بـ8000 رسالة في شهر

سجنت السلطات البريطانية امرأة طاردت المغني الانجليزي هاري ستايلز، وأرسلت له 8000 رسالة في شهر واحد، وأمرت المحكمة بمنعها من رؤيته وألزمتها بدفع غرامة.

طاردت المغني بإرسال 8000 بطاقة له في أقل من شهر

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن ميرا كارفاليو التي مثلت أمام محكمة هارو كراون في محكمة هندون الجزئية في لندن، طاردت المغني بإرسال 8000 بطاقة له في أقل من شهر.

وأعلن مسؤول بالمحكمة أنه حكم عليها بالسجن 14 أسبوعًا بعد اعترافها بالذنب يوم الثلاثاء، في تهمة المطاردة التي تنطوي على إنذار خطير أو محنة.

كما تم فرض أمر تقييدي لمدة 10 سنوات على المرأة، التي قيل لها إنها ممنوعة من حضور أي حدث يغني فيه ستايلز، وأمرتها المحكمة بعدم الاتصال بالمغني، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف المسؤول أنه طُلب منها عدم دخول منطقة شمال غرب لندن التي تم وصفها في المحكمة، وأمرت بدفع رسوم إضافية للضحية قدرها 134 جنيهًا استرلينيًا.

أرسلت آلاف البطاقات له على عنوانه

وأرسلت «كارفاليو» رسائل مكتوبة بخط اليد للمغني البالغ من العمر 30 عامًا أثناء وجوده في المملكة المتحدة، وطلبت سلسلة من البطاقات له عبر الإنترنت، تم إرسالها إلى عنوانه، حسبما استمعت إليها المحكمة سابقًا.

وقال ممثلو الادعاء إنه من بين 8000 بطاقة تم إرسالها، كان بعضها بطاقات زفاف وتم تسليم رسالتين يدويًا إلى عنوان ستايلز.

كارفاليو هي امرأة برازيلية موجود في المملكة المتحدة منذ ديسمبر، وتقيم في نزل للرحالة في جنوب غرب لندن.