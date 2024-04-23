«بروميتيون تاير إيجيبت» راعٍ جديد للنادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات

تعلن شركة «بروميتيون تاير إيجيبت»، الشركة العالمية الوحيدة التي تصنع إطارات النقل الثقيل محليًّا في مصر، عن رعايتها للنادي الأهلي، نادي القرن في إفريقيا، على أن تستمر هذه الرعاية على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وتعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية بمثابة بيان على التزام «بروميتيون تاير إيجيبت» تجاه التميز الرياضي المصري وتطوير المجتمع.

تستمر الاتفاقية بين شركة «بروميتيون تاير إيجيبت» والنادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات، مما يتيح الفرصة لتعزيز علامة «بروميتيون تاير إيجيبت» ورؤيتها في السوق المصري، بالإضافة إلى دعم أحد أنجح أندية كرة القدم في مصر وإفريقيا، ومن المقرر أن توفر هذه الرعاية عدة مزايا لكل من الطرفين يتم الاستفادة منها ورؤيتها عبر قنواتهم المتنوعة.

وعلق ستيفانو زيلياني، الرئيس التنفيذي لشركة «بروميتيون تاير إيجيبت»، في مصر على هذا التعاون، قائلًا: "نحن سعداء بالإعلان عن رعايتنا للنادي الأهلي للمرة الأولى، وهي مناسبة هامة تشير إلى بداية رحلة فريدة نحو التميز الرياضي في مصر، كما تؤكد على التزامنا لمدة ثلاث سنوات على تحقيق تأثير دائم على المشهد الرياضي وعلى المجتمع ككل."

وقال الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إن الشراكة التي تمت مع شركة «بروميتيون تاير إيجيبت» خطوة متميزة في إطار الاستثمار الرياضي، لا سيما وأنها مع شركة كبيرة لها باع في مجالها.

وأضاف أن النادي الأهلي كيان كبير، وعادة ما يستهدف التعامل مع المؤسسات الكبرى، وهو سعيد بهذه الشراكة، ويتطلع إلى تحقيق أكبر استفادة لكلا الطرفين.

بالإضافة إلى المجال الرياضي ستتعاون «بروميتيون تاير إيجيبت» والنادي الأهلي مع المجتمع المحلي من خلال مبادرات متنوعة لتعزيز الانتماء والدعم، وعلاوة على ذلك ستشمل هذه الرعاية تقديرات مختلفة للإنجازات الاستثنائية على وقع الميدان وخارجه، مما يسهم في إرساء إرث دائم للنادي الأهلي، نادي القرن.