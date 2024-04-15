أحمد موسى: الزمالك نجح في اغتنام أخطاء الدفاع لدى النادي الأهلي

هنأ الإعلامي أحمد موسى جماهير نادي الزمالك بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء على النادي الأهلي بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من عمر الدوري العام.

مباراة الزمالك والأهلي كانت مثيرة

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مباراة الزمالك والأهلي كانت مثيرة في شوطها الثاني، ونجح الأهلي في تعديل النتيجة، قبل أن يخطف الزمالك هدفًا قاتلًا قبل نهاية المباراة.

وأضاف «موسى»، مساء اليوم الاثنين، أن حكم مباراة الأهلي والزمالك، الدولي المصري إبراهيم نور الدين، لم يحتسب ضربة ركنية للأهلي، بالإضافة إلى الاكتفاء بعدم إضافة أي وقت فوق الوقت الإضافي للمباراة، واكتفى باحتساب الـ6 دقائق فقط.

أحمد موسى يهنئ الزمالك بالفوز على الأهلي

وتابع: «هذه المباراة الأولى التي نجح فيها الزمالك على الأهلي في الدور الأول من الدوري منذ 20 عامًا، ألف مبروك للزمالك، الأهلي ضيع 5 أو 6 أهداف على الأقل ولم يستغلها، ودفع ضريبة الأخطاء الدفاعية، الأهلي ما زال يعاني من كوارث دفاعية».

وأكمل: «دعواتي بالشفاء لأحمد زيزو، اللاعب ده أنا زعلان عليه، لاعب خلوق ومحترم جدا، خرج من المباراة ونتمنى له السلامة بالعودة سريعا، للزمالك والمنتخب الوطني».

واختتم أحمد موسى قائلًا: «مبروك لنادي الزمالك، مبروك لحسين لبيب ومجلس إدارته بالكامل، كمان الزمالك عنده مدرب جامد وقرأ المباراة جيدا، كمان مصطفى شوبير قدم مباراة كبيرة وتصدى لأكثر من هدف».