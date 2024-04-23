محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الغالية.

برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي

وجاء في نص البرقية، «يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أن أبعث لكم أرق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكري تحرير سيناء الغالية، أعادها الله عليكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالعزة والتقدم والازدهار، داعياً الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق ويسدد علي طريق الحق خطاكم».

وفي برقيته، أشاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التنمية في كل ربوع سيناء وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة.

محافظ المنيا يهنئ الشعب المصري وأهالي المحافظة

كما تقدم محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي بتهنئة الشعب المصري ومواطني محافظة المنيا بتلك المناسبة الوطنية، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.