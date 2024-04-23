حزب الجيل: تحرير سيناء إنجاز عظيم وانتصار للإرادة المصرية الحرة

تقدم النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالتهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة عيد تحرير سيناء، موضحا أنها ذكرى خالدة للنصر العظيم الذي تحقق بفضل تضحيات أبناء مصر وقيادتها الحكيمة.

انتصار الإرادة المصرية

وأكد «الشهابي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تحرير سيناء لم يكن مجرد استعادة لأرض محتلة، بل كان انتصارًا لإرادة مصرية حرة، كسرت قيود التبعية، وفتحت الباب أمام تنمية شاملة لشبه الجزيرة العزيزة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، وضعت خطة تنمية متكاملة لسيناء، شملت كافة المجالات، من بنية تحتية حديثة، وطرق، ومدارس، وجامعات، ومستشفيات، ومشروعات إسكان، وتجمعات زراعية، ومحطات تحلية مياه البحر، وغيرها الكثير.

وأوضح، أن هذه الخطة الطموحة كلفت الدولة المصرية أكثر من 600 مليار جنيه في السنوات العشر الماضية، ومن المقرر أن تصل التكلفة الإجمالية لتنمية سيناء إلى تريليون جنيه.

وشدد رئيس حزب الجيل على أن تنمية سيناء ليست مجرد مشاريع عمرانية، بل هي استراتيجية أمن قومي، تهدف إلى حماية حدود مصر، وتعزيز قدراتها، وخلق فرص عمل للشباب، وتحقيق التنمية المستدامة.

حلم تنمية سيناء أصبح حقيقة ملموسة

وأكد «الشهابي»، أن حلم تنمية سيناء أصبح حقيقة ملموسة، بفضل الإرادة المصرية القوية، والقيادة الحكيمة للرئيس السيسي، وأن الأجيال القادمة ستذكر هذا الإنجاز العظيم بكل فخر واعتزاز.

وتوجه «الشهابي» بالشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية، على جهودها البطولية في حماية سيناء، وللشعب المصري العظيم، على صبره وتضحياته، مؤكداً أن مصر ستظل حاملة مشعل الحضارة والتقدم، وأن مستقبل سيناء سيكون واعدًا ومشرقًا.