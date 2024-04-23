أفضل طريقة للتخلص من البق نهائيا.. «لو مش عاوزه يظهرلك تاني»

مع دخول فصل الصيف تنتشر العديد من الحشرات في المنزل، ومنها حشرة البق التي تزعج الكثير من السيدات ويصعب التخلص منها، نظرا لانتشارها في الأرضيات وشقوق المنزل، الأمر الذي يسبب حالة من القلق لدى الكثير خاصة الذين يعانون من الحساسية لأنها تسبب مخاطر عديدة منها الالتهابات والحكة في الجلد ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل الطرق للتخلص من البق.

هناك العديد من الطرق التي تساعد على التخلص من حشرة البق في المنزل منها استخدام صودا الخبز، باستخدام كمية منه لأنها تساعد في تجفيف بشرتهم جسديًا مما يؤدي بدوره إلى وفاتهم، ويتم ذلك من خلال رشها فقط على المناطق المتضررة من البق وتحتفظ بها لعدة أيام وفقا لما ذكره «webmd».

طرق تساعد في التخلص من البق نهائيا

من ضمن المكونات التي تساعد في التخلص من انتشار البق نهائيا في المنزل هي «الخل»، حيث إن رائحة الخل القوية تساعد في إبعاد الحشرات تمامًا، ويكون ذلك من خلال رش حواف المنطقة التي يوجد بها البق، إذ تساعد هذه الطريقة في لتخلص من الحشرات، ويجب استخدام هذه الطريقة لمدة أسبوع على الأقل.

تنظيف الفرش والستائر

وبجانب ذلك، فهناك بعض الطرق الأخرى التي تساعد في التخلص من البق نهائيا في المنزل وذلك يجب على الأشخاص تنظيف الفراش والستائر والملابس بالماء الساخن تجفيفها على أعلى درجة حرارة للتجفيف، يجب أن يتم وضع كيس المكنسة الكهربائية في كيس بلاستيكي ثم ضعه في سلة المهملات بالخارج على الفور ومن الضروري أن يتم إصلاح الشقوق ولصق ورق الحائط المقشر للتخلص من الأماكن التي من الممكن أن يختبئ فيها بق الفراش.