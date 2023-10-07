عاجل.. تحرك جديد من فرنسا لمواجهة حشرة البق

صرح وزير التعليم الفرنسي، جابرييل أتال، بأنهم اضطروا إلى إغلاق 7 مدارس بسبب انتشار البق في فرنسا، بحسب ما ذكرت قناة «فرانس 5».

انتشار حشرات البق في فرنسا

وأضاف وزير التعليم الفرنسي، أنه رُصد وجود بق الفراش في 17 مؤسسة تعليمية بمستويات مختلفة، مؤكدًا أنه حاليا هناك سبع مؤسسات تم إغلاقها بسبب انتشار البق في فرنسا.

وأجرت الحكومة الفرنسية اجتماعات لبحث الوضع وتصاعد حالات الإبلاغ عن انتشار بق الفراش، في ظل استعداد فرنسا لمناسبات رياضية كبيرة مثل كأس العالم للرجبي وأولمبياد باريس 2024.

5 مدارس أغلقوا تضم 1500 طالب فقط

وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم، أن 5 مدارس تضم 1500 طالب أغلقت أبوابها، وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن عن إغلاق مدرستين في مرسيليا وفيلفرانش سور ساون خارج ليون في جنوب شرقي فرنسا، لأغراض التطهير.

وأضاف الوزير الفرنسي: «إنه صحيح أن عدد الحالات المصابة يتزايد، ونحن بحاجة إلى استجابة سريعة لتمكيننا من تطهير المؤسسات في غضون 24 ساعة»، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالشركات المعتمدة والمعترف بها بالتعاون مع وزارة الصحة ووكالات الصحة الإقليمية، وهذا سيتيح لرؤساء المدارس التواصل مع تلك الشركات وجعلها تتدخل بسرعة لتنفيذ عمليات التطهير.

افتح مكتبة بلدية بمدينة أميان بعد عملية تطهيرها من حشرة البق

ومن المقرر أن تعيد مكتبة بلدية في مدينة أميان (شمال) فتح أبوابها اليوم السبت، بعد إغلاقها لعدة أيام بسبب اكتشاف وجود بق الفراش في مناطق القراءة العامة، وفقًا لما صرحت به رئيسة بلدية المدينة بريجيت فور لوكالة «فرانس برس».

وأفادت فور، أن الكلاب البوليسية لم تعثر على أي أثر لبق الفراش بعد عملية التطهير التي تمت في المكتبة.