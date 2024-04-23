مفوض حقوق الإنسان يشعر بالرعب من تقارير المقابر الجماعية بمستشفيات غزة

قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان إنه يشعر بالرعب من تدمير منشأتي الناصر والشفاء الطبيتين في غزة مشيرا إلى التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية هناك، بحسب ما جاء في صحيفة «الجارديان» البريطانية، والتي أشارت إلى ما قالته خدمات الطوارئ أمس بشأن العثور على 73 جثة أخرى في موقع مستشفى ناصر، الأكبر في جنوب غزة، خلال اليوم الماضي، مما يرفع العدد الذي تم العثور عليه خلال الأسبوع إلى 283 شخصًا على الأقل.

تعليق المفوض السامي لحقوق الإنسان

وتزعم دولة الاحتلال الإسرائيلي إنها اضطرت للقتال داخل المستشفيات لأن مقاتلي الفصائل الفلسطينية كانوا يعملون هناك، وهو ما ينفيه الطاقم الطبي والفصائل؛ ليندد «تورك» خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة عبر متحدث باسمه يوم الثلاثاء، أيضا بالضربات الإسرائيلية على غزة في الأيام الأخيرة، والتي قال إنها قتلت معظم النساء والأطفال.

وكرر المفوض السامي لحقوق الإنسان أيضا تحذيره من التوغل واسع النطاق في رفح قائلا إن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من الجرائم الوحشية.

تقرير جماعات حقوق الإنسان

وفي الوقت ذاته، تحدثت جماعات حقوق الإنسان عن حوادث عديدة ألحقت أضرارا بالمدنيين خلال الحرب الإسرائيلية على غزة ودقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل حيث تظهر سجلات وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أو المستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 460 فلسطينيا منذ أحداث السابع من أكتوبر.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في تقريرها عن حقوق الإنسان لعام 2023 حول دولة الاحتلال إن الحرب كان لها أثر سلبي كبير على وضع حقوق الإنسان في إسرائيل، واستشهدت بمزاعم عن حوادث عديدة مثل القتل التعسفي أو غير القانوني والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات غير المبررة.